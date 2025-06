Fontana Maggiore di Perugia oltraggiata | indignazione per chi filma e applaude invece di fermare il gesto incivile

Un gesto di inciviltà che colpisce il cuore di Perugia e accende un velo di indignazione in tutta Italia. Mentre il giovane imitava una scena da film, il vero spettacolo è avvenuto tra gli applausi dei presenti, rivelando un triste trend: la cultura del "like" a discapito del rispetto. La Fontana Maggiore, simbolo di storia e bellezza, merita di essere protetta. È tempo di riflettere: cosa siamo disposti a tollerare per un momento di notorietà?

Atto di inciviltà nel cuore della città capoluogo di Regione dell’Umbria. Un giovane, con un cappellino in testa, ha scavalcato la cancellata della Fontana Maggiore in piazza IV Novembre e, una volta salito sull’antica pietra, ha urinato all’interno della vasca. Il gesto, compiuto sotto gli occhi di numerosi passanti, è stato ripreso con i cellulari da diverse persone presenti, alcuni dei quali hanno addirittura applaudito, mentre altri fischiavano in segno di disapprovazione. Le immagini, finite rapidamente sui social, hanno suscitato un’ondata di indignazione. Il gesto è stato percepito come un grave oltraggio non solo alla città di Perugia, ma al patrimonio storico e artistico italiano. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fontana Maggiore di Perugia oltraggiata: indignazione per chi filma e applaude invece di fermare il gesto incivile

Leggi anche 13.000 cattedre scoperte in Lombardia. Fontana chiede maggiore autonomia gestionale e critica chi vi si oppone: “Imbecille chi contesta l’autonomia regionale” - L'emergenza cattedre scoperte in Lombardia, con circa 13.000 posti vacanti, solleva importanti questioni di autonomia gestionale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perugia, la Fontana Maggiore usata come un wc: è caccia al responsabile. “Schiaffo alla città”

Riporta msn.com: Squarta: “Chiedi scusa alla città che hai offeso”. Le immagini hanno fatto il giro dei social suscitando indignazione ...

Urina nella Fontana Maggiore a Perugia, 'offesa la comunità'

Si legge su msn.com: Chi ha urinato sulla "Fontana Maggiore ha offeso l'intera comunità perugina, la sua storia, la sua identità. È chiaro che non passerà impunito questo gesto vile e incivile, irrispettoso di tutto. (ANS ...

Perugia. Fontana Maggiore, urina sulla vasca: “Offesa alla città intera”. Il Comune annuncia provvedimenti

Da laprimapagina.it: "Un gesto vile e incivile, che ha offeso l'intera comunità perugina, la sua storia e la sua identità". Con queste parole Antonio Donato, delegato alla ...