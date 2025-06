Fondazione Vassallo | Presentato alla Camera il libro che racconta l’eredità politica e umana del Sindaco Pescatore

La presentazione del libro "Il vento tra le mani" alla Camera dei Deputati segna un'importante tappa nel risveglio dell'impegno civico in Italia. Raccontare Angelo Vassallo, il sindaco pescatore, significa ridare voce a valori dimenticati come il coraggio e la legalità. In un'epoca in cui il contesto politico è spesso avvolto da ombre, la sua eredità diventa un faro per una nuova generazione di leader. Scopri come il suo esempio può ispirarci oggi!

È stato molto più di una presentazione letteraria. È stato un momento di memoria, riflessione, impegno civile. Alla Camera dei Deputati, nella prestigiosa Sala del Cenacolo, è stato presentato Il vento tra le mani, il libro che racconta la vita personale e politica di Angelo Vassallo, Sindaco di.

