Fondazione Estense ok al bilancio Aiuti all' ospedale e all' Ado grazie all' asta

La Fondazione Estense fa un passo decisivo verso il potenziamento dei servizi sanitari locali: il bilancio consuntivo 2024 è stato approvato, destinando fondi vitali all'ospedale e all'ADO. Questo gesto non è solo un aiuto concreto, ma riflette un trend più ampio di solidarietà e responsabilità sociale che caratterizza sempre più le istituzioni italiane. La comunità cresce insieme, e il sostegno della Fondazione è un segnale di speranza per tutti!

Si sono tenute in settimana le riunioni di assemblea dei soci e organo di indirizzo della Fondazione Estense ed è stato approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2024, in cui si prende atto che grazie al sostegno di Acri (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio), garantito anche per. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it