Flavio Briatore | L’Italia non mi merita e non è un paese per giovani A mio figlio passo 500 euro di paghetta

Flavio Briatore lancia una provocazione che risuona nel cuore di molti giovani italiani: "Questo Paese non mi merita!" La sua frustrazione si intreccia con il crescente malcontento generazionale, in un'Italia che fatica a offrire opportunità. Con un figlio a cui passa 500 euro di paghetta, Briatore mette in luce un tema scottante: la difficoltà per i giovani di emergere e brillare. Riusciranno le nuove generazioni a riscrivere il proprio destino?

Dall’infanzia a Montaldo di Mondovì alla Formula 1, dagli affari in giro per il mondo alla sua idea di business. Briatore si racconta tra successi, delusioni e frecciate a un Paese che, dice, "non ha saputo valorizzarmi". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flavio Briatore: "L’Italia non mi merita e non è un paese per giovani. A mio figlio passo 500 euro di paghetta"

Flavio Briatore: «Devo tutto a Benetton. L'Italia non mi merita. A mio figlio Falco do una paghetta di 500 euro»

Lo riporta corriere.it: Il manager: «Schumi? Non sono mai andato a trovarlo, voglio ricordarlo com'era. Oggi guido solo in Kenya». L'amore: «Elisabetta Gregoraci è stata l'amore più grande, ma io e lei non saremo più una cop ...

Flavio Briatore: «Papà era il mio maestro e mi bocciò. A Nathan Falco do una paghetta da 500 euro. Dieci anni fa ho tolto il doppio mento»

Segnala leggo.it: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...

Flavio Briatore: «I owe everything to Benetton. Italy doesn't deserve me. I give my son Falco a 500-euro monthly allowance»

Lo riporta corriere.it: The manager: «Schumi? I've never been to see him; I wish to remember him as he was. Today, I only drive in Kenya. Elisabetta Gregoraci was the great love of my life. Nelson Mandela made you feel at ea ...