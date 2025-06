Flavio Briatore | L’Italia non mi merita e non è un Paese per giovani A mio figlio passo 500 euro di paghetta

Flavio Briatore lancia un grido d'allerta: "L'Italia non è un paese per giovani". Dai trionfi in Formula 1 alle sue sfide imprenditoriali, il magnate pone l'accento su un problema reale: la fuga dei talenti. Con una paghetta di 500 euro per il figlio, Briatore evidenzia la difficoltà dei giovani nel trovare opportunità. In un'epoca di innovazione, è tempo di chiedersi: cosa stiamo realmente facendo per valorizzare le nuove generazioni?

Dall'infanzia a Montaldo di Mondovì alla Formula 1, dagli affari in giro per il mondo alla sua idea di business. L'imprenditore si racconta tra successi, delusioni e frecciate a una nazione che, dice, "non ha saputo valorizzarmi".

Leggi anche Flavio Briatore scopre solo a Imola che non può fare il team principal in F1: Alpine corre ai ripari - Flavio Briatore scopre solo a Imola di non poter ricoprire il ruolo di team principal in Formula 1. La sua assenza tra i responsabili ufficiali della squadra Alpine spinge il team a correre ai ripari, creando un’immediata necessità di riorganizzazione per affrontare la competizione.

Riporta msn.com: Un’infanzia tra i banchi di scuola di mamma e papà, un’intraprendenza precoce da piccolo bookmaker e una carriera che, tra successi e cadute, lo ha portato ai vertici della Formula 1 e della ristorazi ...

Segnala corriere.it: Il manager: «Schumi? Non sono mai andato a trovarlo, voglio ricordarlo com'era. Oggi guido solo in Kenya». L'amore: «Elisabetta Gregoraci è stata l'amore più grande, ma io e lei non saremo più una cop ...

Da msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...