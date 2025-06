Flavio Briatore la verità sul lifting e l’addio all’Italia | Perché non mi merita Il padre che lo bocciò in quinta elementare e la paura sul figlio Falco

Flavio Briatore rompe il silenzio e svela le ragioni dietro il suo addio all'Italia: "Non mi merita". Un tema che si ricollega al crescente desiderio di molti italiani di cercare fortune all’estero. Mentre il paese affronta sfide economiche, Briatore rivela anche la sua vulnerabilità come padre, preoccupato per il futuro del figlio Falco. Scopri perché le sue scelte suscitano tanto dibattito e cosa significa per l'Italia di oggi.

Flavio Briatore non ha nessuna intenzione di spostare la sua residenza fiscale in Italia. Ma non si dica che ha scelto di trasferirsi a Montecarlo solo per ragioni fiscali. In una lunga intervista al Corriere della Sera, l’imprenditore ammette certo che le poche tasse riservate a gente come lui, oltre ai grandi campioni dello sport come Jannik Sinner, fanno gola. «Ma non vivo qui per non pagare le trasse – dice a Elvira Serra – io qui ho creato un business e per creare business scegli i Paesi che ti danno maggior protezione fiscale». Assicura di aver investito anche a Dubai, Riad. C’è poi la Spagna e l’Italia, con cui però i rapporti economico-sentimentali si sono raffreddati da tempo. 🔗 Leggi su Open.online

