Flavio Briatore svela un lato inedito della sua vita: una paghetta di 500 euro al mese per il figlio Falco e un'Italia che, a suo dire, non lo ha mai supportato. Tra ricordi d'infanzia e legami complessi con la ex moglie, il noto imprenditore getta uno sguardo sincero sul suo mondo. In un periodo in cui si parla tanto di genitorialità e valori familiari, le sue parole offrono spunti di riflessione. Qual è il prezzo del successo?

Dai ricordi di bambino ai rapporti con la ex moglie. Dalle auto - che guida solo in Kenya - ai piloti preferiti come Schumacher, che dopo l'incidente ha deciso di non rivedere piĂą. Flavio Briatore si racconta al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Flavio Briatore: «La paghetta a mio figlio Falco? 500 euro al mese. L'Italia non mi ha mai aiutato»

Elisabetta Gregoraci: "Nathan non è viziato, ha la paghetta. In Kenya gli ho mostrato gli orfanotrofi".

Flavio Briatore: «Papà era il mio maestro e mi bocciò. A Nathan Falco do una paghetta da 500 euro. Dieci anni fa ho tolto il doppio mento»

Si legge su msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...

Flavio Briatore: "L’Italia non mi merita e non è un paese per giovani. A mio figlio passo 500 euro di paghetta"

Segnala msn.com: Un’infanzia tra i banchi di scuola di mamma e papà, un’intraprendenza precoce da piccolo bookmaker e una carriera che, tra successi e cadute, lo ha portato ai vertici della Formula 1 e della ristorazi ...

Flavio Briatore: «Devo tutto a Benetton. L'Italia non mi merita. A mio figlio Falco do una paghetta di 500 euro»

Come scrive corriere.it: Il manager: «Schumi? Non sono mai andato a trovarlo, voglio ricordarlo com'era. Oggi guido solo in Kenya». L'amore: «Elisabetta Gregoraci è stata l'amore più grande, ma io e lei non saremo più una cop ...