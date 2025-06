Flavio Briatore attacca l' Italia | Non mi merita La replica all' accusa sulla fuga a Monaco per le tasse

Flavio Briatore, imprenditore di successo, non le manda a dire: l'Italia non lo merita. La sua fuga a Monaco per sfuggire a un fisco oppressivo è solo l’ultimo atto di una frustrazione che colpisce molti. In un contesto dove talenti e capitali scappano, la questione fiscale diventa cruciale. Riflessioni importanti su come il nostro Paese possa trattenere i suoi migliori elementi e rilanciare l'economia. Cosa ne pensate?

Flavio Briatore contro le politiche economiche italiane, perché preferisce pagare le tasse all'estero. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Flavio Briatore attacca l'Italia: "Non mi merita". La replica all'accusa sulla fuga a Monaco per le tasse

Flavio Briatore scopre solo a Imola che non può fare il team principal in F1: Alpine corre ai ripari

Flavio Briatore scopre solo a Imola di non poter ricoprire il ruolo di team principal in Formula 1. La sua assenza tra i responsabili ufficiali della squadra Alpine spinge il team a correre ai ripari, creando un'immediata necessità di riorganizzazione per affrontare la competizione.

