Flavio Briatore | “A mio figlio una paghetta di 500 euro al mese Con Elisabetta Gregoraci mai più una coppia”

Flavio Briatore si apre sul suo legame con Elisabetta Gregoraci, sottolineando che, nonostante la separazione, lei rimane il grande amore della sua vita. Un punto interessante emerge dal suo approccio alla genitorialità: una paghetta di 500 euro al mese per il figlio Nathan Falco. Questo gesto non è solo un modo per viziare, ma riflette una tendenza crescente tra i genitori moderni: educare all'indipendenza finanziaria sin da giovani. Che ne pensate?

Flavio Briatore ha parlato del rapporto con Elisabetta Gregoraci: "Non saremo mai più una coppia, ma è stata il più grande amore della mia vita". E sul figlio Nathan Falco avuto insieme: "Una paghetta di 500 euro al mese, difficile non viziarlo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Flavio Briatore scopre solo a Imola che non può fare il team principal in F1: Alpine corre ai ripari

Flavio Briatore scopre solo a Imola di non poter ricoprire il ruolo di team principal in Formula 1. La sua assenza tra i responsabili ufficiali della squadra Alpine spinge il team a correre ai ripari, creando un’immediata necessità di riorganizzazione per affrontare la competizione.

Cerca Video su questo argomento: Flavio Briatore 8220a Mio Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Flavio Briatore: ««Mio padre era il mio maestro e mi bocciò in quinta elementare. A Nathan Falco do una paghetta da 500 euro»

Si legge su msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...

Flavio Briatore: «Papà era il mio maestro e mi bocciò. A Nathan Falco do una paghetta da 500 euro. Dieci anni fa ho tolto il doppio mento»

Secondo msn.com: Cresciuto in una famiglia di insegnati in un paese così piccolo, che mamma e papà sono stati i suoi maestri alle elementari. «E mio padre in quinta mi boccio», ...

Latte e castagne, nessun pentimento e la paghetta di 500 euro al figlio: Flavio Briatore si svela a 360°

Riporta torinotoday.it: Flavio Briatore si svela a 360°. Il manager piemontese si è soffermato in una lunga intervista al Corriere della Sera sulla sua infanzia a Montaldo di Mondovì, in provincia di Cuneo, ha parlato del ...