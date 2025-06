Flavio Briatore | A mio figlio do una paghetta di 500 euro L’Italia non mi merita

Flavio Briatore non si fa certo problemi nel dichiarare la sua visione del mondo: 500 euro al mese per il figlio Nathan Falco, un cifra che accende il dibattito sulla genitorialità e sul valore dell’educazione finanziaria. In un’epoca in cui sempre più famiglie lottano per arrivare a fine mese, il suo commento stona con la realtà di molti italiani. È tempo di riflettere su come gestiamo le finanze familiari e i nostri valori!

Cinquecento euro: a tanto ammonta la paghetta mensile che Flavio Briatore corrisponde al figlio Nathan Falco nato 15 anni fa . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Flavio Briatore: “A mio figlio do una paghetta di 500 euro. L’Italia non mi merita”

Leggi anche Flavio Briatore scopre solo a Imola che non può fare il team principal in F1: Alpine corre ai ripari - Flavio Briatore scopre solo a Imola di non poter ricoprire il ruolo di team principal in Formula 1. La sua assenza tra i responsabili ufficiali della squadra Alpine spinge il team a correre ai ripari, creando un’immediata necessità di riorganizzazione per affrontare la competizione.

Cosa riportano altre fonti

Flavio Briatore: L’Italia non mi merita e non è un Paese per giovani. A mio figlio passo 500 euro di paghetta; Flavio Briatore, fine settimana da papà: con lui Nathan Falco e la figlia Leni. La reazione di Heidi Klum; Flavio Briatore a Montecarlo con la figlia Leni e Nathan: “Non la amo meno di Falco”; Flavio Briatore, il weekend a Monte Carlo con Nathan Falco e Leni (la figlia non riconosciuta). La reazione delle mamme. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Flavio Briatore: “A mio figlio una paghetta di 500 euro al mese. Con Elisabetta Gregoraci mai più una coppia”

Come scrive fanpage.it: Flavio Briatore ha parlato del rapporto con Elisabetta Gregoraci: "Non saremo mai più una coppia, ma è stata il più grande amore della mia vita" ...

Flavio Briatore: «La paghetta a mio figlio Falco? 500 euro al mese. L'Italia non mi ha mai aiutato»

Si legge su vanityfair.it: Dai ricordi di bambino ai rapporti con la ex moglie. Dalle auto - che guida solo in Kenya - ai piloti preferiti come Schumacher, che dopo l'incidente ha deciso di non rivedere più. Flavio Briatore si ...

Flavio Briatore, la verità sulla paghetta al figlio Nathan e sul ritorno di fiamma con Elisabetta Gregoraci

Da mondotv24.it: Flavio Briatore rivela la paghetta di 500 euro al figlio Nathan Falco e parla del rapporto con Elisabetta Gregoraci: “Mai più una coppia.” ...