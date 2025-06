Fiumicino nuove regole in spiaggia per un’estate più sicura

Quest'estate, Fiumicino si prepara a garantire una balneazione più sicura con l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 66/2025. Firmata dal comandante Silvestro Girgenti, introduce regole precise per tutelare bagnanti e operatori. In un contesto in cui la sicurezza è diventata un tema cruciale, questa iniziativa rappresenta un passo avanti per un'estate all'insegna del relax e della tranquillità sulle nostre splendide spiagge. Scopri cosa cambia!

Fiumicino, 31 maggio 2025- Con l’arrivo della stagione estiva, entra ufficialmente in vigore l’Ordinanza di sicurezza balneare n. 662025 della Capitaneria di Porto di Roma. Firmata dal comandante Silvestro Girgenti, l’ordinanza regola nel dettaglio le attività balneari lungo il litorale dei Comuni di Fiumicino, Roma (Municipio X), Pomezia e Ardea. L’obiettivo è garantire un’estate sicura, in cui ogni soggetto coinvolto, dal Comune al gestore privato, sia responsabilizzato nella tutela della pubblica incolumità. La stagione balneare, per finalità di sicurezza, è fissata tra il 17 maggio e il 21 settembre 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

