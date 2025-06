Fiume dei libri Feltri escluso | non m’interessa venire a Lodi

Il rifiuto di Vittorio Feltri di partecipare al Festival "Il Fiume dei Libri" accende il dibattito su libertà di espressione e inclusività nella cultura. In un periodo in cui le opinioni divergenti sembrano polarizzare l'opinione pubblica, la sua esclusione solleva interrogativi sulle dinamiche editoriali e sul potere delle scelte artistiche. Sarà questo il momento per riflettere su come costruiamo il nostro panorama culturale?

"Andare a Lodi? Non ci penso affatto, anche se mi dovessero invitare in autunno". Un "no" secco, quello del direttore editoriale e consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Feltri che negli ultimi giorni si è trovato al centro del dibattito cittadino per una sua estromissione dal Festival il Fiume dei Libri. Il direttore artistico della rassegna Riccardo Cavallero (nella foto con il sindaco Furegato alla presentazione dell'iniziativa), già direttore generale di Mondadori, aveva negli scorsi giorni annunciato di voler invitare Feltri ad un incontro pubblico dopo l'estate. "Cavallero – si domanda il direttore editoriale –? Non so chi sia, non l'ho mai conosciuto".

Feltri, schiaffo morale alla censura rossa al festival di Lodi: «Se non mi vogliono non vengo»

Vittorio Feltri, simbolo di libertà di pensiero, si ritira dal festival "Il fiume dei libri" a Lodi, accendendo il dibattito sulla censura nel cuore del panorama culturale italiano.

