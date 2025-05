Firenze viaggio in centro tra caddy e risciò | minitour mance e velocità Per un’ora? 40 euro

Scopri Firenze come mai prima d'ora! Con il nuovo minitour a bordo di golf car, immergiti nella bellezza della città mentre ti godi un'esperienza unica tra risciò e caddy. Per soli 40 euro, per un'ora di pura adrenalina e divertimento. In un momento in cui le esperienze all'aperto spopolano, questo tour promette di far battere il cuore di ogni amante del viaggio. Non perdere l'occasione di vivere Firenze con un tocco di velocità!

Firenze, 1 giugno 2025 – Pantaloncini e maglietta, occhiali da sole e capelli al vento. In gruppo, a bordo di golf car che si muovono veloci come formichine. Non siamo su un campo verde e setoso, bensì su sampietrini. I sedili ballano sotto di noi ad ogni dislivello. Non siamo gli unici a seguire il ritmo e il flusso. Usciti dal letargo i cosiddetti veicoli ’atipici’ girano per Firenze, a decine, intrufolandosi anche nelle vie più strette e tra le orde di turisti a passeggio. Golf car, caddy, risciò, tuk tuk, sono la nuova - non tanto nuova - frontiera di un turismo sempre più di massa, mordi e fuggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, viaggio in centro tra caddy e risciò: minitour, mance e velocità. Per un’ora? 40 euro

