Firenze torna la festa del Grillo Per la prima volta al parco dell’Anconella

Firenze celebra la sua tradizione con la Festa del Grillo, quest’anno in una nuova location incantevole: il parco dell'Anconella. Domenica 1 giugno, un evento che non solo riporta in auge le radici culturali fiorentine, ma si inserisce anche nel trend contemporaneo di riscoperta delle tradizioni locali. Un momento imperdibile per ascoltare musiche evocative e scoprire storie affascinanti. Non perdere l’occasione di vivere un pezzo di storia!

Firenze, 1 giugno 2025 - Domenica 1 giugno si svolgerà, presso l’anfiteatro del parco dell’Anconella, la prima Festa del Grillo, organizzata dal Quartiere 3. La Nuova Pippolese si esibirà in un concerto di canzoni fiorentine, Luciano Artusi spiegherà le origini e la tradizione della Festa del Grillo e il dottor Bernardo Borri illustrerà la biologia e l’habitat dei grilli. Ai bambini saranno donate delle casette con grilli di peluche a cura dell’Associazione Le Impronte di Atena”. L'appuntamento è a partire dalle ore 16 con un programma ricco e vario. Si parte dunque col concerto dell’orchestra “La Nuova Pippolese”, che proporrà un ampio repertorio di brani della tradizione fiorentina in un’esibizione live della durata di circa due ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, torna la festa del Grillo. Per la prima volta al parco dell’Anconella

