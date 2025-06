Firenze incendio al Viola Park | quattro in ospedale

Firenze è scossa da un incendio al Viola Park, centro sportivo della Fiorentina. Le fiamme hanno avvolto il padiglione C Sud, ma fortunatamente i danni alle persone sono limitati: quattro feriti, tra cui tre ragazzi, sono stati ricoverati in ospedale. Questo evento drammatico riaccende l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di aggregazione sportiva, un tema sempre più centrale nel dibattito pubblico. La passione per il calcio non può ignorare la necessità di strutture sicure!

A Firenze incendio nella notte al Viola Park, centro sportivo di Bagno a Ripoli di proprietà della Fiorentina: le fiamme hanno interessato in particolare il padiglione C Sud. “ Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene”, ha scritto sui social Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove sorge la struttura. “Siamo in contatto con la Fiorentina e tutta la nostra comunità le è vicina. Grazie ai Vigili del Fuoco e al personale che è intervenuto tempestivamente evitando il peggio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, incendio al Viola Park: quattro in ospedale

