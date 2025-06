Firenze incendio al Viola Park nelle stanze dei giovani calciatori della Fiorentina | quattro intossicati

Firenze, un incendio inaspettato ha colpito il Viola Park, mettendo a rischio la sicurezza dei giovani calciatori della Fiorentina. Quattro persone sono rimaste intossicate, ma ciò che sorprende è quanto possa impattare sulla formazione di giovani talenti nel vivaio. In un periodo in cui la crescita delle nuove generazioni è al centro del calcio italiano, questo evento è un monito alla necessità di garantire spazi sicuri e protetti per il futuro del nostro sport.

Un incendio è scoppiato nella notte, intorno alle 2:15, all'interno del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze), nel padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Firenze, incendio al Viola Park nelle stanze dei giovani calciatori della Fiorentina: quattro intossicati

