Notte di paura a Firenze: un incendio al Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina, ha lasciato quattro persone intossicate. Le fiamme, originate da una camera, hanno coinvolto il padiglione C Sud. Questo episodio riporta alla luce l'importanza della sicurezza negli impianti sportivi, tema sempre più presente nel dibattito pubblico. Gli appassionati di sport e i cittadini attendono di capire le cause di questo evento drammatico. Rimanete sintonizzati.

A Firenze incendio nella notte al Viola Park, centro sportivo di Bagno a Ripoli di proprietà della Fiorentina: le fiamme hanno interessato in particolare il padiglione C Sud. Quattro intossicati in modo lieve. Le fiamme sono divampate dall’interno di una camera per cause da chiarire. “Le immagini delle fiamme al Viola Park sono terribili. Una notte di paura che per fortuna non ha provocato danni gravi alle persone. I tre ragazzi e l’adulto portati in ospedale sono in osservazione ma stanno bene”, ha scritto sui social Francesco Pignotti, sindaco di Bagno a Ripoli, comune dove sorge la struttura. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Firenze, incendio al Viola Park: 4 persone intossicate

