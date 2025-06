Firenze al via Mattinate ad Arte Visite e laboratori al museo di San Marco

Firenze si prepara a incantare con le "Mattinate ad Arte" al Museo di San Marco! Un'iniziativa unica che invita famiglie e appassionati a esplorare capolavori rinascimentali attraverso visite guidate e laboratori creativi. In un'epoca in cui il turismo culturale sta vivendo una nuova fioritura, questo progetto rappresenta un'occasione imperdibile per riscoprire la bellezza dell'arte e stimolare la creativitĂ nei piĂą giovani. Non perdere l'opportunitĂ di vivere un'esperienza

Firenze, 1 giugno 2025 – L’obiettivo è tornare a riscoprire uno dei luoghi piĂą suggestivi e straordinari di Firenze. Grandi e piccoli potranno farlo grazie a un accordo tra la Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura e Unicoop Firenze, partecipando a giugno alle “ Mattinate ad Arte”. S i tratta del progetto a cura del Museo di San Marco, in collaborazione con Stazione Utopia, Un programma ricco di appuntamenti per un’offerta culturale diversificata e qualificata rivolta ad adulti, famiglie e bambini. Protagoniste le ricche collezioni museali, presentate attraverso focus tematici che consentiranno ai visitatori di avvicinarsi con uno sguardo nuovo alle opere e agli ambienti del convento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via Mattinate ad Arte. Visite e laboratori al museo di San Marco

