Fioriere irrigatori e piante vandalizzate l' ira del sindaco | C' è chi non vuole bene al paese

A Sapri, il verde che abbellisce le strade è stato preso di mira dai vandali, scatenando l'indignazione del sindaco e dei cittadini. Questo episodio segna un triste capitolo in un contesto più ampio di decoro urbano sempre più minacciato. La cura degli spazi comuni è fondamentale per il senso di comunità e appartenenza. Riflessione: quanto è importante proteggere ciò che rende il nostro paese unico?

Vandali in azione a Sapri, dove ignoti hanno letteralmente danneggiato fioriere, irrigatori e piante posizionate lungo le strade.Le foto hanno subito fatto il giro dei sociali suscitando l’indignazione dei residenti. La denuncia del sindaco A condannare l’accaduto su Facebook anche il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Fioriere, irrigatori e piante vandalizzate, l'ira del sindaco: "C'è chi non vuole bene al paese"

