Fiori candele e lettere nel ricordo di Andrea il 18enne morto in sella alla sua due ruote

Il ricordo di Andrea, il 18enne tragicamente scomparso, si fa vivo tra fiori e lettere lasciate dai suoi amici. Questo gesto toccante segue un trend sempre più comune: la celebrazione della vita attraverso la comunità. In un'epoca in cui le interazioni virtuali predominano, momenti come questi ricordano l'importanza dei legami umani. L'amore per le moto, condiviso da tanti giovani, diventa così un simbolo di passione e unione.

Fiori, nastrini colorati ed un via vai di giovani che si fermano a lasciare un omaggio all'amico scomparso. C'è ancora sgomento per l'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in via Pradamano e nel quale ha perso la vita Andrea Degano Gremese di 18 anni. Andrea, appassionato delle due ruote. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Fiori, candele e lettere nel ricordo di Andrea, il 18enne morto in sella alla sua due ruote

