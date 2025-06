Fiorentina | Rinnovo di De Gea e Sfide Future per Pradè

La Fiorentina è nel cuore di una tempesta: il rinnovo di De Gea segna una svolta, ma le sfide per Pradè sono appena all'inizio. Con Palladino fuori gioco e il malcontento della Curva Fiesole che si fa sentire, il club deve reagire. La stagione estiva porta con sé tensioni e opportunità: quali saranno le scelte decisive che plasmeranno il futuro della viola? Le prossime settimane diranno molto sul destino di un grande club.

Casi risolti. Casi da risolvere. L’estate della Fiorentina è appena iniziata col terremoto tecnico che nessuno immaginava. Via Palladino. Poi il duro comunicato della Curva Fiesole. Giorni di fuoco, in attesa di un nuovo allenatore e con Daniele Pradè che sta ancora smaltendo amarezza e delusione. Ma i giorni complicati - pure lui è finito pesantemente nel mirino dei tifosi - non gli hanno impedito di lavorare a testa bassa al Viola Park. E così il primo tassello della ricostruzione lo ha portato a casa. Il rinnovo triennale di David De Gea è stato visto come una boccata d’ossigeno. Quando sembrava crollare tutto, la fiducia del portierone ha messo una pezza significativa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina: Rinnovo di De Gea e Sfide Future per Pradè

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Rinnovo De Gea Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina ufficializza rinnovo De Gea per altri tre anni; Fiorentina, ufficiale il rinnovo di De Gea: la durata del nuovo contratto; De Gea resta alla Fiorentina: è ufficiale il rinnovo del contratto, le cifre e la durata del nuovo accordo; Quanto guadagna De Gea dopo il rinnovo con la Fiorentina. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fiorentina: Rinnovo di De Gea e Sfide Future per Pradè

Segnala sport.quotidiano.net: La Fiorentina rinnova De Gea e affronta sfide con Pradè nel mirino dei tifosi. Nuovo allenatore e trattative in corso.

Fiorentina ufficializza rinnovo De Gea per altri tre anni

Da msn.com: La Fiorentina ha ufficializzato il rinnovo del contratto di David De Gea per altri tre anni, fino al 30 giugno 2028, con un ingaggio di circa 3 milioni, raddoppiato rispetto quanto percepito in questa ...

Fiorentina, ufficiale il rinnovo di De Gea: la durata del nuovo contratto

Come scrive msn.com: David De Gea ha deciso di rinnovare con la Fiorentina, firmando un contratto fino al 2028. Si riparte così da uno dei pilastri della scorsa stagione. Ecco il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comu ...