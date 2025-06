Fiorentina incendio nella notte al Viola Park Intervenuti i Vigili del Fuoco La ricostruzione dei fatti

Nella notte tra sabato e domenica, il Viola Park della Fiorentina è stato teatro di un incendio che ha mobilitato i Vigili del Fuoco. Un evento drammatico che mette in luce la vulnerabilità delle strutture sportive, sempre più al centro di dibattiti sulla sicurezza. L'episodio non solo solleva interrogativi sulla gestione degli impianti, ma accende anche i riflettori su come le città italiane possano garantire spazi sicuri per sportivi e tifosi. Restate con noi per le ultime news!

Fiorentina, incendio nella notte al Viola Park. Intervenuti i Vigili del Fuoco. Ecco cosa è successo Nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025, un incendio ha colpito il centro sportivo Viola Park di Bagno a Ripoli, sede dell'ACF Fiorentina. Le fiamme hanno interessato il padiglione C Sud, dedicato agli alloggi dei

