Fiorentina incendio al Viola Park | Persone in ospedale già dimesse La zona del padiglione colpita è stata isolata

Fiorentina in allerta dopo un incendio al Viola Park, ma la situazione è sotto controllo. Le persone coinvolte sono già state dimesse dall'ospedale e fortunatamente in buone condizioni. Questo evento evidenzia l'importanza della sicurezza negli impianti sportivi, un tema sempre attuale nel mondo del calcio. La pronta risposta dei sanitari e l’isolamento dell’area colpita sono segnali di un’attenzione sempre crescente verso il benessere degli atleti e dei tifosi.

Fiorentina: Alcune persone sono state condotte per accertamenti in ospedale e accompagnate dai nostri sanitari sono già state dimesse e in buone condizioni. La zona del padiglione colpita dell'incendio è stata, al momento, isolata e messa in sicurezza"

