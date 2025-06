Fiorentina al Viola Park incendio nella notte al padiglione delle giovanili | quattro intossicati

Nella notte, un incendio ha colpito il padiglione delle giovanili della Fiorentina al Viola Park, creando momenti di apprensione e quattro persone intossicate. Questo evento mette in luce la vulnerabilit√† delle strutture che ospitano il futuro del calcio italiano, mentre il trend della sicurezza negli impianti sportivi diventa sempre pi√Ļ cruciale. La Fiorentina dovr√† ora affrontare non solo le riparazioni, ma anche la ricostruzione della fiducia dei suoi giovani talenti.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti dalle ore 2.15 nel comune di Bagno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

