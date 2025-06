Finisce nella lista nera delle banche la battaglia di un imprenditore di Terni per il diritto all’oblio

Raffaele Amici, imprenditore di Terni, lancia un grido di battaglia contro le ingiustizie del sistema bancario. La sua lotta per il diritto all'oblio non è solo una questione personale, ma un esempio emblematico in un'epoca in cui i diritti dei cittadini sono sempre più sotto attacco. La sua storia mette in luce le distorsioni del sistema finanziario, invitando tutti a riflettere sul valore della giustizia e della trasparenza. Un caso da seguire!

Una storia che poteva finire nell'archivio delle tante ingiustizie quotidiane e che invece è diventata un caso emblematico di difesa dei diritti. Protagonista è il ternano Raffaele Amici, che da oltre 25 anni si batte con coraggio e competenza "contro le distorsioni di un sistema finanziario

