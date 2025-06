Finisce fuori strada colta da malore | deceduta pensionata

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Crevenna, dove Carla Minoretti, 74 anni, ha perso la vita a causa di un malore mentre conduceva la sua auto. Questo evento evidenzia una realtà sempre più urgente: l'importanza della salute alla guida. In un'epoca in cui la mobilità è fondamentale, sarebbe cruciale riflettere su controlli regolari e consapevolezza. Le strade devono essere sicure, ma anche i conducenti devono prendersi cura di sé!

È stata colta da un malore mentre era alla guida della sua auto Carla Minoretti, 74 anni residenti in città, che ieri mattina alle 10.30 si è schiantata con la sua Lancia Ypsilon contro il muro che delimita il sagrato della chiesa di Crevenna. L’anziana abitava a poche centinaia di metri ed era diretta al vicino cimitero. Estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco e rianimata dai volontari della Sos di Canzo la donna è stata portata in condizioni disperate all’ ospedale di Erba, ma nel tardo pomeriggio le sue condizioni si sono aggravate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finisce fuori strada colta da malore: deceduta pensionata

Altre letture consigliate

Neonata colta da malore: smette di respirare mentre è per strada con la mamma e il fratellino. Soccorsa da una passante e ricoverata

Grande apprensione a Cadoneghe (Padova) per un grave incidente che ha coinvolto una neonata. Oggi, 14 maggio, la piccola, mentre si trovava per strada con la madre e il fratellino, ha smesso di respirare improvvisamente.

Cerca Video su questo argomento: Finisce Fuori Strada Colta Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Finisce fuori strada colta da malore: deceduta pensionata; Incidente: finisce fuori strada con l’auto. Uomo portato in ospedale; Incidente sulla provinciale: feriti padre e figlia in sella alla scooter. Lui è grave. 🔗Cosa riportano altre fonti

Colto da malore, finisce fuori strada a Rogno: grave un 67enne di Lovere

Si legge su ecodibergamo.it: L’auto dei 67enne, una Renault Scenic, è finita fuori strada nei pressi della rotonda per Castelfranco di Rogno. A bordo dell’auto, insieme al 67enne, c’era un amico che ha riportato solo ...

Rozzano, perde il controllo e finisce fuori strada: morto un 76enne. Aveva avuto un malore

Secondo ilgiorno.it: Cassino Scanasio (Milano), 2 gennaio 2023 - Un uomo di 76 anni è stato colto da un malore mentre era alla guida della sua auto: perso il controllo della vettura, è finito fuori strada.

Un malore e l’auto finisce fuori strada: cosa sappiamo dell'incidente tra Olbia e Murta Maria

Riporta msn.com: Nella tarda sera di domenica 9 febbraio, sulla statale 125 tra Olbia e la frazione di Murta Maria, un’auto – una Porsche Cayenne bianca – è improvvisamente uscita fuori strada e si è ...