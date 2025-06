Fine vita il Parlamento decida

Il dibattito sul fine vita è tornato in primo piano, richiamando l'attenzione su un tema delicato e cruciale. È tempo che il Parlamento affronti questa questione con coraggio, per garantire a chi soffre la libertà di scegliere il proprio destino. La "licenza di morire" non è solo un concetto legale, ma un gesto di umanità e rispetto per la dignità di ogni individuo. Siamo pronti a confrontarci con una realtà che tocca profondamente le vite di molti.

È ora che il Parlamento si assuma la responsabilità di decidere, cambiando non solo la legge, ma anche il destino di chi chiede, come me, non il diritto al suicidio, ma come dice il titolo del volume sul tema di Paolo Becchi la "licenza di morire". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fine vita, il Parlamento decida

Tajani risponderà al Parlamento su Gaza entro fine mese

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha annunciato che risponderà al Parlamento sulla situazione a Gaza entro la fine del mese.

