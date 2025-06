Finché morte non ci separi | sposa arriva in chiesa su un carro funebre

Un matrimonio da brividi, dove amore e morte si intrecciano in modo sorprendente! Daniela Signor ha scioccato tutti presentandosi all’altare su un carro funebre bianco. Questa scelta audace non è solo un gesto di ribellione alle tradizioni, ma riflette un trend crescente nel mondo delle nozze: l’originalità a tutti i costi. Un atto d’amore che invita a riflettere sul significato della vita e della morte, per un giorno indimenticabile.

Una cerimonia da brividi in Brasile: sposa arriva al matrimonio a bordo di un carro funebre. In Brasile, vicino a San Paolo, un matrimonio fuori dal comune ha attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo. Daniela Signor, 33 anni, ha scelto di raggiungere l’altare a bordo di un carro funebre bianco, decorato per l’occasione con uno striscione su cui campeggiava la frase in portoghese “ Até que a morte nos separe ” — Finché morte non ci separi. Il motivo di questa scelta apparentemente macabra? Un omaggio romantico alla storia d’amore con il marito, Apollo Scariot, 31 anni, impresario di pompe funebri. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Finché morte non ci separi: sposa arriva in chiesa su un carro funebre

