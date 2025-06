Finanza peggio del 2008 | il timore di un disastro economico

La senatrice Elizabeth Warren lancia l'allerta: le condizioni economiche attuali sembrano riportarci al 2008, con il GENIUS Act che potrebbe aggravare la situazione. Le stablecoin, criptovalute sempre più diffuse, rappresentano un terreno minato se non regolamentate. Siamo di fronte a un bivio cruciale: sarà il momento di riflettere su un futuro finanziario più sicuro o ci ritroveremo a fare i conti con una nuova crisi? La storia è in movimento!

Si stanno ricreando le stesse condizioni che in passato hanno generato la grande crisi finanziaria: ne è convinta la senatrice americana  Elizabeth Warren, che ha puntato il dito contro il GENIUS Act, ora al vaglio del Congresso Usa. Si tratta di un provvedimento volto a ridefinire il quadro normativo delle stablecoin, ovvero criptovalute legate ad altri asset, come le monete, in particolare al dollaro. Come funzionerebbe questo nuovo sistema? Gli emittenti, come si legge su Italia Oggi, sarebbero tenuti a detenere un dollaro di riserva per ogni dollaro di stablecoin. La più grande stablecoin è Tether con una capitalizzazione di mercato di quasi 150 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Finanza, "peggio del 2008": il timore di un disastro economico

