Finale di Champions la festa in Francia si trasforma in guerriglia | morta anche una donna

La finale di Champions, attesa come un grande evento di festa, si è trasformata in un incubo in Francia. Mentre il Paris Saint Germain trionfava, la violenza ha oscurato la gioia: scontri, auto in fiamme e una tragica vittima tra la folla. Questo episodio mette in luce un trend preoccupante: il crescente livello di tensione sociale durante gli eventi sportivi. La passione per il calcio può sfociare in violenza? È ora di riflettere.

Una vittima, un'auto piombata sulla folla, scontri, arresti, disordini e auto date alle fiamme. Si aggrava il bilancio degli episodi di violenza che in Francia, in occasione della finale di Champions tra Paris Saint Germain e Inter, hanno trafsormato i festeggiamenti per la vittoria della squadra.

Muslimovic elogia l'Inter: «Nerazzurri in finale di Champions? Contentissimo. E su Inzaghi…»

Zlatan Muslimovic, ex attaccante bosniaco, ha elogiato l'Inter per il suo straordinario percorso verso la finale di Champions League.

Champions League, festa rovinata a Parigi: oltre 80 arresti per disordini; Le autorità di Marsiglia hanno paura della festa in città se il PSG dovesse perdere la finale di Champions; La notte folle a Parigi dopo la vittoria in Champions, negozi saccheggiati e guerriglia con la polizia: almeno 294 arresti - I video; Champions, Macron non ci sarà alla finale: il motivo. E l'Eliseo prepara la festa per il PSG.

Champions: 2 morti durante la festa per la vittoria del PSG contro l'Inter. Oltre 500 arresti

Almeno 2 persone sono morte, 192 sono rimaste ferite durante i festeggiamenti in Francia per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League contro l'Inter. Sabato sera si sono ve ...

Caos in Francia dopo la finale di Champions: due morti e 559 arrestati. Auto sulla folla a Grenoble, 4 feriti

Una donna è rimasta uccisa a Parigi mentre viaggiava su uno scooter travolto da un'auto; in Nuova Aquitania un giovane è stato accoltellato ...

Festa e disordini in Francia dopo la vittoria del Psg. A Parigi quasi 300 persone fermate....

AGI - Quattro persone appartenenti alla stessa famiglia sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, sabato sera a Grenoble, dopo che un'auto ha investito la folla riunita per celebrare la vittoria ...