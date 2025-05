Finale Champions League la delusione dei tifosi dell’Inter al Castello Sforzesco

Una serata da dimenticare per i tifosi dell’Inter, radunati al Castello Sforzesco con speranze di gloria. Ma il sogno si è infranto contro un Paris Saint-Germain spietato, che ha siglato un 5-0 memorabile. In un momento storico in cui il calcio italiano cerca di riconquistare il suo prestigio, questa debacle solleva interrogativi sul futuro della squadra. I volti delusi raccontano una storia di attese e ambizioni sfumate: cosa manca davvero all’Inter per tornare a

Speravano certamente in un epilogo diverso i tanti tifosi dell’Inter che si erano radunati al Castello Sforzesco a Milano per vedere la finale di Champions League dei nerazzurri contro il Paris Saint-Germain. Quasi tutte accigliate le facce rivolte agli schermi mentre a Monaco di Baviera i francesi dominavano la partita vincendola per 5-0, lo scarto più ampio della storia delle finali di Coppa dei CampioniChampions League. Pochi minuti dopo, nel momento in cui capitan Marquinhos alzava il primo massimo trofeo continentale nella storia dei parigini, la folla si era già quasi totalmente diradata, e in pochi sono rimasti a guardare i festeggiamenti di Luis Enrique e company. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Finale Champions League, la delusione dei tifosi dell’Inter al Castello Sforzesco

