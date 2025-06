Filottrano addio a Maria Falappa mamma del sindaco Paolorossi

Filottrano è in lutto per la scomparsa di Maria Falappa, una figura amata e simbolo di un’intera comunità. Mamma del sindaco Luca Paolorossi, Maria ha dedicato la sua vita alla sartoria locale, intrecciando storie e relazioni che superano il tessuto stesso delle sue creazioni. La sua perdita segna un vuoto non solo nella famiglia, ma anche nel cuore di tutti i filottranesi, testimoni di un legame unico tra tradizione e modernità.

Tutta Filottrano piange la scomparsa di Maria Falappa, 72 anni, mamma del sindaco Luca Paolorossi e punto di riferimento della sartoria locale. "Cara mamma, ho avuto tre giorni per supplicarti di non andartene. Ho pregato affinché tu tornassi a ciò che hai fatto per tutti noi. Quasi un anno fa esultavamo per la mia elezione a sindaco di quel paese che tanto amiamo – ha scritto il primo cittadino -. Tu e babbo ci avete cresciuto e ci avete insegnato il valore di tutto ciò che vedo, tocco e faccio. Tu dietro di noi, paziente e calma, sorridente e determinata, autorevole coraggiosa e concreta. Faremo esattamente come ci hai insegnato, dicevi sempre che avresti finito i tuoi giorni seduta sulla macchina da cucire ed è lì che ti abbiamo soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Filottrano, addio a Maria Falappa mamma del sindaco Paolorossi

