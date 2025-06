Film dimenticato della pixar degli anni 2020 merita un sequel dopo 5 anni e 142 milioni al botteghino

"Onward", il film della Pixar che ha incantato gli spettatori con la sua magica avventura tra mondi fantastici e relazioni familiari, merita un sequel! Nonostante i 142 milioni al botteghino, è stato un po' dimenticato. In un'epoca in cui le storie di amicizia e appartenenza stanno conquistando il cuore del pubblico, il ritorno dei due fratelli sarebbe l’occasione perfetta per riscoprire il potere dell'immaginazione. Non lasciamo che questa gemma vada

Il panorama cinematografico Pixar è ricco di successi e di produzioni che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico. Tra le pellicole più recenti, Onward si distingue per la sua originalità e il suo mondo fantastico unico nel suo genere. Nonostante abbia ricevuto una nomination all'Oscar come Miglior film d'animazione, il film ha incontrato difficoltà sul fronte commerciale. Questo articolo analizza le caratteristiche distintive di Onward, il suo potenziale per un sequel e le ragioni che rendono improbabile una sua continuazione in tempi brevi. onward ha un mondo unico da esplorare ancora.

