Fiera il weekend più lungo con gli antiquari fino a lunedì 2 giugno

Questo weekend, Arezzo celebra 57 anni di storia con la Fiera Antiquaria, un evento che trasforma la città in un museo a cielo aperto. Fino a lunedì 2 giugno, potrai scoprire pezzi unici e affascinanti storie del passato, in un'atmosfera di eleganza e stile. Non perdere l'occasione di immergerti nei Dandy Days e lasciati sorprendere dai tesori di un'epoca che perdura nel tempo. La nostalgia si fa arte!

Arezzo, 1 giugno 2025 – La Fiera Antiquaria compie 57 anni e per l'occasione si regala un lungo weekend di festeggiamenti che andrà eccezionalmente avanti fino a lunedì 2 giugno. Un'edizione straordinaria su tre giorni partita ieri tra eleganza e stile e il ritorno tra le altre cose dei dandy Days. Ma la manifestazione che dal 1968 ogni mese in Piazza Grande e nelle vie del centro storico offre ad appassionati e addetti ai lavori il meglio di antiquariato e modernariato grazie a centinaia di espositori tra oggetti d'arte, mobili, gioielli, libri e ogni tipo di collezionismo, ha in serbo molto di più.

