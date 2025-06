Fiera agricola arriva il lieto fine L’evento non si muove da Borgo

La Fiera Agricola Mugellana ha trovato il suo lieto fine, rimanendo a Borgo San Lorenzo! In un'epoca in cui le divisioni sembrano dominare la scena politica, questa unanimità è un segnale di speranza. La fiera non è solo un evento locale, ma un simbolo di coesione e sostegno per l’agricoltura sostenibile. Scopriremo come questo spirito di collaborazione possa ispirare altre iniziative in tutta Italia. Non perdere l’opportunità di viverla!

La Fiera Agricola Mugellana ha fatto il miracolo, a Borgo San Lorenzo. Per una volta, tra le forze politiche borghigiane ci si è trovati d’accordo, con due documenti votati all’unanimità. Il giorno dopo poi son fioccati i comunicati dei gruppi politici, e ognuno ha tirato l’acqua al proprio mulino, ma questo fa parte del gioco politico. La sostanza è che l’amministrazione comunale borghigiana ha ribadito, con le parole del sindaco Leonardo Romagnoli, che "la Fiera Agricola Mugellana è di Borgo San Lorenzo e resta a Borgo San Lorenzo". Il sindaco ha spiegato che a suo giudizio anche nel Foro Boario ristrutturato non ci sono problemi di spazio per ospitare le attività della Fiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fiera agricola, arriva il lieto fine. L’evento non si muove da Borgo

