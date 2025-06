Fiamme nella foresteria del Viola Park | intossicati tre atleti delle giovanili e un accompagnatore

Notte di paura al Viola Park: un incendio ha colpito la foresteria della Fiorentina, intossicando tre giovani atleti e un accompagnatore. Se da un lato l’emergenza è stata prontamente gestita dai vigili del fuoco, dall’altro si riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle strutture sportive. Un episodio che ricorda come la protezione dei talenti del futuro debba sempre essere al primo posto. La Fiorentina è chiamata a rafforzare le misure di sicurezza!

FIRENZE – Paura al Viola Park, la struttura della Fiorentina a Bagno a Ripoli, per un incendio nella notte. I vigili del fuoco della sede centrale di Firenze e del distaccamento di Pontassieve, sono intervenuti dalle 2,15 in viia di Rosano per le fiamme che hanno interessato il padiglione C Sud, dove si trovano le stanze che ospitano i giovani calciatori. L’intervento dei vigili del fuoco Sul posto inviate due squadre, due autoscale e autobotti, il carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di soccorso per un totale di 20 unità . L’incendio che si è originato all’interno di una stanza, si è propagato al corridoio dove sono rimaste danneggiate alcune porte delle camere e al soffitto che è anche la copertura dell’edificio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it