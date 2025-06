Fiamme nel cantiere di una villetta a due piani

Un incendio ha colpito un cantiere edile a Santa Maria a Vico, sollevando interrogativi sulla sicurezza nei lavori di costruzione. Le fiamme, divampate in mattinata, hanno attirato l’attenzione dei vigili del fuoco, prontamente intervenuti. Questo episodio mette in luce l'importanza di monitorare le norme di sicurezza in un settore in forte espansione, dove la prevenzione è fondamentale per evitare tragedie. Rimanete sintonizzati per gli sviluppi!

Fiamme in una villetta in costruzione a via Figliarini a Santa Maria a Vico. E' quanto accaduto in mattinata verso le 10,30 quando una squadra dei vigili del fuoco, proveniente dal comando provinciale di Caserta, è intervenuta sul posto. Al loro arrivo, i vigili del fuoco hanno riscontrato che.

