Fiamme in una villa in costruzione nel Casertano

Fiamme inquietanti nel casertano: un incendio ha avvolto una villa in costruzione a Santa Maria a Vico. Fortunatamente, nessuno era presente. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente attenzione alla sicurezza nei cantieri, dove incidenti simili mettono in luce la necessità di protocolli più rigorosi. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti, sottolineando l’importanza della prontezza nelle emergenze. Cosa ci insegna questo evento sulla nostra sicurezza?

Tempo di lettura: < 1 minuto I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina a Santa Maria a Vico (Caserta) per un rogo avvenuto all’interno di una villetta a due piani in costruzione, dove non c’era nessuno. Dalle sede del Comando Provinciale di Caserta, è giunta sul posto una squadra in seguito di una segnalazione di incendio, che ha accertato che le fiamme si erano già prepagate a materiale edile vario. I vigili hanno pero evitato che il rogo si estendesse alle abitazioni circostanti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiamme in una villa in costruzione nel Casertano

