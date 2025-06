Fiamme in centro ippico a San Martino in Rio paura per decine di cavalli

Fiamme avvolgono il centro ippico Il Vigneto a San Martino in Rio, suscitando preoccupazione per la sicurezza dei numerosi cavalli. In un momento in cui la passione per l'equitazione sta crescendo in tutta Italia, eventi del genere ci ricordano l'importanza di misure di sicurezza adeguate. Questo episodio, purtroppo, riporta all'attenzione i rischi legati alla gestione degli animali, ma speriamo che il coraggio di chi si occupa di loro possa fare la differenza.

San Martino in Rio (Reggio Emilia), 1 giugno 2025 – E’ stato necessario spostare provvisoriamente alcuni cavalli, nel pomeriggio, nell’area del centro ippico Il Vigneto, in via per Carpi a San Martino in Rio, in un’area di campagna tra le province di Reggio e Modena. Verso le 16,30 è scattato l’allarme per un incendio che aveva interessato una zona adibita a letamaio. La presenza di paglia ha reso ancora facile la diffusione del rogo, che è divampato in un’area dove si trovava una cinquantina di animali. Per una decina di cavalli è stato necessario uno spostamento d’urgenza per evitare pericoli di contatto con il fuoco, ma anche di contatto con il fumo denso che si è sprigionato dall’incendio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiamme in centro ippico a San Martino in Rio, paura per decine di cavalli

