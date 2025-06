Fiammata africana sull’Italia caldo intenso e temporali in vista | le previsioni meteo

L'anticiclone africano si fa sentire in tutta Italia, portando un'ondata di caldo intenso, ma attenzione: non mancheranno temporali improvvisi! Gli esperti avvertono che l'aumento delle temperature non solo scalda le nostre città, ma amplifica anche il rischio di fenomeni estremi. Un invito a riflettere su come il clima stia cambiando e a prepararsi a questi repentini sbalzi. Rimanete informati e pronti ad affrontare l'imprevedibile!

(Adnkronos) – Caldo intenso ma anche temporali sull'Italia, mentre l'anticiclone africano infiamma l'Italia. E' questo il quadro meteo delineato dagli esperti per la giornata di oggi, domenica 1 giugno, e per i giorni a venire. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, sottolinea come, con l'aumentare delle temperature, cresca anche l'evaporazione dai nostri mari, la vera energia . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fiammata africana sull’Italia, caldo intenso e temporali in vista: le previsioni meteo

Meteo, "maltempo intenso" poi la svolta: quando arriva il caldo

Nelle prossime ore, l'Italia sarà colpita da un intenso maltempo, con temporali diffusi previsto per le prossime 48 ore, secondo gli esperti di 3bmeteo.

