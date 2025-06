Festeggia il gol accendendo un petardo che gli esplode in mano | 40enne in eliambulanza all' ospedale

Un momento di festa si può trasformare in un incubo in un attimo. È quanto accaduto a Falerone, dove un sostenitore ha festeggiato un gol con un petardo che gli è esploso in mano, lasciando il pubblico e i giocatori in stato di shock. Questo incidente sottolinea l'importanza della sicurezza anche nel tifo sportivo: la passione non deve mai superare il buon senso. La gioia del calcio non vale un rischio così alto!

All'esultanza per il raddoppio della squadra di casa ha fatto seguito lo choc. Prima l'esplosione, poi il sangue e l'arbitro che ha interrotto il gioco vista la gravità dell'incidente. Paura nel pomeriggio a Falerone, quando un uomo di circa 40 anni sostenitore della Polisportiva Falerio ha.

