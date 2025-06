Festa dell’Arma tre borse di studio

Quest'anno, la Cerimonia per il 211esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri non è solo un momento di celebrazione, ma anche un'importante opportunità per i giovani talenti. Le tre borse di studio assegnate dalla Fondazione Futuro mettono in luce l'impegno per l'istruzione e il valore della meritocrazia, un tema sempre più centrale nella nostra società. Scopri come i figli dell'Arma stanno costruendo il loro futuro con passione e dedizione!

Torna la Cerimonia che celebra l’ Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. E in occasione di questo 211esimo ’compleanno’, Fondazione Futuro e il suo presidente Pierluigi Bancale assegneranno tre borse di studio agli studenti, figlie e figli dell’Arma, che si sono distinti nel percorso scolastico e universitario. Tra gli impegni che Fondazione Futuro, ente benefico dell’Agenzia Generali modenese di via Emilia Est, grazie a Pierluigi Bancale e alla sua famiglia, porta avanti, c’è il sostegno ai più giovani. "Queste ragazze e questi ragazzi sono figli di uomini e donne che ogni giorno servono lo Stato con coraggio, figli di un esempio di impegno civile" dichiara Bancale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festa dell’Arma, tre borse di studio

Cerimonia alla scuola allievi carabinieri: consegnate le borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio

Oggi, presso la Scuola Allievi Carabinieri, si è svolta una cerimonia significativa con la consegna delle borse di studio Cosimo Giuseppe Fazio.

