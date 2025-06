Festa dell' Arma a Roma | i carabinieri il 5 giugno celebrano 211 anni dalla fondazione

Il 5 giugno, Roma si tinge di orgoglio con la celebrazione del 211° anniversario dell'Arma dei Carabinieri, nel suggestivo scenario di Piazza di Siena. Un momento che va oltre la tradizione, rappresentando il legame profondo tra i cittadini e le forze dell'ordine. In un'epoca in cui la sicurezza è un tema centrale, questa festa ci ricorda il valore della protezione e del servizio. Non perdere l'occasione di essere parte di questa storia!

La cornice è quella impareggiabile di piazza di Siena. La data da segnare sul calendario, invece, è quella del 5 giugno. All'interno di Villa Borghese, tre giorni dopo la festa della Repubblica, c'è un altro appuntamento da celebrare: il 211° anniversario dalla fondazione dell'Arma dei.

Festa dell'Arma a Roma: i carabinieri il 5 giugno celebrano 211 anni dalla fondazione

