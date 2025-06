Festa della Repubblica tutto il pogramma degli eventi a Perugia | alla Notari ai neo-maggorenni un dono speciale

Il 2 giugno 2025, Perugia si prepara a festeggiare il 79° anniversario della Festa della Repubblica con eventi emozionanti e significativi. Tra le celebrazioni, la deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti, un momento di grande valore simbolico. Ma non è tutto: i neo maggiorenni riceveranno un dono speciale, un gesto che sottolinea l'importanza del coinvolgimento giovanile nella vita democratica. Un'occasione imperdibile per celebrare insieme i valori della libertà

Il programma delle celebrazioni per il 79esimo anniversario della Festa della Repubblica, lunedi 2 giugno 2025 a Perugia. Gli eventi in calendario: 1) 9.30 deposizione di una corona d'alloro al Monumento ai Caduti presso l'Ara Pacis con la presenza delle massime autorità civili e militari del.

