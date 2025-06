Festa della Repubblica musei e monumenti civici aperti a Verona

Il 2 giugno, Verona celebra la Festa della Repubblica con un'apertura straordinaria di musei e monumenti civici, offrendo a tutti l'occasione di riscoprire la ricchezza culturale della città. In un periodo in cui il turismo culturale sta vivendo una rinascita, questa iniziativa rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nell'arte veronese. Non perdere l’occasione di vivere una giornata all'insegna della cultura e della bellezza!

In occasione della Festa della Repubblica è stata programmata l'apertura straordinaria di tutti i musei e monumenti civici di Verona per domani, 2 giugno. L'opportunità è stata offerta a cittadini e turisti per gustare in città un lungo fine settimana di visite alla scoperta di tante bellezze. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Festa della Repubblica, musei e monumenti civici aperti a Verona

A Napoli hanno saggiamente annullato il vertice in Prefettura per la festa scudetto (Repubblica) - A Napoli, la decisione di annullare il vertice in Prefettura per la festa scudetto dimostra una saggezza collettiva.

