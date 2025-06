Festa della Repubblica Meloni tra selfie gelati e silenzi sui referendum

Giorgia Meloni ha regalato un’immagine inedita della Festa della Repubblica: tra selfie e gelati, ha saputo catalizzare l’attenzione di una folla entusiasta. Ma sotto il glamour del momento, i silenzi sui referendum annunciano tensioni politiche in arrivo. In un'epoca di cambiamenti rapidi, come si muoverà il governo per affrontare le sfide future? Scopriremo presto se il motto "unità" saprà superare le divisioni.

Un bagno di folla che per Giorgia Meloni è usuale, condito però da una calca e da un numero di richiesta di selfie forse atipica per un evento del genere. Al ricevimento nei giardini del Quirinale, al termine del concerto nella sala dei Corazzieri per la Festa della Repubblica, la presidente del Consiglio, con un vestito di pizzo celeste e scarpe beige con suola blu, ha scherzato con il leader di Europa Verde e deputato di Avs Angelo Bonelli sul referendum, ha salutato brevissimamente la leader dell`opposizione Elly Schlein ma ha glissato a una domanda diretta dei cronisti sul tema del referendum.

