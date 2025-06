Festa della Repubblica Mattarella | Celebriamo i 79 anni della nostra ambiziosa Costituzione

Domani, 2 giugno, festeggiamo i 79 anni della Repubblica Italiana e della nostra ambiziosa Costituzione. Un documento che non è solo un testo giuridico, ma una promessa di pace e collaborazione tra i popoli. In un'epoca segnata da conflitti e divisioni, ricordare le radici democratiche del nostro Paese diventa fondamentale. Celebriamo insieme questo traguardo, riflettendo su quanto l'unità possa davvero cambiare il mondo.

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2025 "Domani, 2 giugno, si celebra la nascita della nostra Repubblica, frutto di una scelta di pace, di libertà , di indipendenza, all'insegna del ripudio della violenza tra le nazioni. Da quel voto del popolo italiano è emersa la nostra Costituzione, 'ambiziosa' nell'identificare nella pace e nella collaborazione la vocazione della Repubblica nei rapporti internazionali. Una scelta che il percorso di integrazione europea ha rafforzato e consolidato. Il rifiuto della categoria del 'nemico', la vocazione al dialogo, il ripudio della guerra quale strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la promozione di organizzazioni internazionali rivolte a pace e giustizia, hanno contrassegnato e contrassegnano le scelte della Repubblica Italiana in questi 79 anni di vita" così il Presidente della Repubblica durante il tradizionale ricevimento al Quirinale in vista della Festa della Repubblica. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Festa della Repubblica, Mattarella: "Celebriamo i 79 anni della nostra ambiziosa Costituzione"

