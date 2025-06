Festa della Repubblica | le variazioni ai servizi nei comuni dell’Ato Toscana Sud

Il 2 giugno celebra la Festa della Repubblica, un momento di orgoglio nazionale e di unità. Ma attenzione: nei comuni dell'Ato Toscana Sud ci saranno variazioni nei servizi! Tutti i centri di raccolta e le stazioni ecologiche rimarranno chiusi. Un'opportunità per riflettere sull'importanza della sostenibilità e del rispetto delle nostre tradizioni. Prepara il tuo piano per la giornata e non dimenticare di festeggiare con consapevolezza!

Arezzo, 1 giugno 2025 – Lunedì 2 giugno resteranno chiusi tutti i centri di raccolta, le stazioni ecologiche e gli sportelli al cittadino Di seguito tutte le variazioni ai servizi previste per i comuni dell'Ato Toscana Sud in occasione della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno (cliccando sul nome del comune è possibile visualizzare tutte le relative info direttamente sul portale www.seitoscana.it). PROVINCIA DI AREZZO Nei comuni della provincia di Arezzo dove è attiva la raccolta domiciliare (Arezzo, Castelfranco Pian di Sco', Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di Chiana, Cortona, Foiano della Chiana, Laterina Pergine Valdarno, Loro Ciuffenna, Lucignano, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Sansepolcro e Terranuova Bracciolini) lunedì 2 giugno tutti i servizi porta a porta saranno svolti regolarmente.

