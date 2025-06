Festa della Repubblica le celebrazioni in Piazza della Libertà

La Festa della Repubblica si avvicina e Piazza della Libertà a Latina si prepara a vivere una giornata di celebrazioni straordinarie! Con la partecipazione dell'Aeronautica Militare e dei vigili del fuoco, il programma promette emozioni e un forte senso di comunità. In un momento in cui l'unità nazionale è più importante che mai, non perdere l'occasione di essere parte di questa festa collettiva. Ti aspettiamo alle 9.30!

In occasione della Festa della Repubblica, la Prefettura di Latina ha organizzato una serie di iniziative in collaborazione con la Provincia, l’Aeronautica Militare, il Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia e i vigili del fuoco. La manifestazione comincerà alle 9.30 in Piazza della Libertà. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Festa della Repubblica, le celebrazioni in Piazza della Libertà

