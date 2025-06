Festa della Repubblica la stazione di Afragola di Zaha Hadid illuminata con il tricolore

In occasione della Festa della Repubblica, la stazione di Afragola, capolavoro di Zaha Hadid, si è vestita di tricolore! Un evento che sottolinea l’importanza della nostra identità nazionale in un momento storico di riscoperta delle radici. Le luminarie, visibili fino alla sera del 3 giugno, non solo celebrano la Repubblica, ma illuminano anche il futuro della mobilità sostenibile. Un connubio perfetto tra arte, storia e innovazione!

In occasione della Festa della Repubblica la stazione Tav di Afragola, disegnata dalla famosa architetta Zaha Hadid, si è illuminata con il tricolore. La bandiera italiana è stata proiettata sulla facciata dello scalo ferroviario per il 2 giugno, le luminarie si sono accese alle ore 21.30 del 1° giugno e resteranno fino alla sera del giorno successivo. L’iniziativa voluta da Ferrovie dello Stato abbraccia tutto il territorio nazionale e il tricolore sarà presente sulla facciata di numerose stazioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Festa della Repubblica, la stazione di Afragola di Zaha Hadid illuminata con il tricolore

